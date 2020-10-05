На коронавірус в Україні захворіла 3 771 особа за добу: статистика МОЗ на 5 жовтня

Вікторія Довгань Суспільство 08:48, 5.10.2020 Оновлено: 09:08, 5.10.2020

Станом на ранок понеділка, 5 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 230 233 випадки коронавірусної інфекції. З них 3 771 виявлені за минулу добу.

При цьому від COVID-19 в країні померло вже 4 430 осіб (+33 за добу), а 101 252 пацієнтів (+1 145 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 жовтня кількість хворих на коронавірус в Україні становила 226 462 пацієнтів. Добовий приріст захворюваності був на рівні 4 140 випадків.

  • Показник смертності становив 4 397 летальних випадків (+44 за добу), а одужання – 100 107 пацієнтів (+1 370 за добу).

  • Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна поки не піде шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун через пандемію коронавірусу COVID-19.

  • Зі свого боку лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська зазначила, що в Україні через сильну бюрократію трапився колапс медицини і почала зростати кількість хворих на коронавірус (COVID-19).

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