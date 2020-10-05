На коронавірус в Україні захворіла 3 771 особа за добу: статистика МОЗ на 5 жовтня

Станом на ранок понеділка, 5 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 230 233 випадки коронавірусної інфекції. З них 3 771 виявлені за минулу добу.

При цьому від COVID-19 в країні померло вже 4 430 осіб (+33 за добу), а 101 252 пацієнтів (+1 145 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL: