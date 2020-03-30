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30 березня • оновлено в 22:18
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На коронавірус захворів співробітник НАБУ: перші подробиці

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Коронавірус COVID-19 виявлено в одного із співробітників Національного антикорупційного бюро України.

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Хворий перебуває на самоізоляції з першого дня прояву симптомів, зокрема і його колеги, з якими він контактував, повідомили "Українській правді" в пресслужбі відомства.

На коронавірус захворів співробітник НАБУ: перші подробиці

Уточнюється, що наразі він почувається задовільно.

У бюро зазначили, що вживаються всі необхідні превентивні заходи для нерозповсюдження захворювання: обладнані точки з дезінфекторами, з 16 березня здійснюється контроль за температурою тіла всіх відвідувачів бюро, доступ на територію сторонніх осіб обмежений.

"Крім бахіл і разових рукавичок, які детективи НАБУ надягають для проведення слідчих дій уже протягом декількох останніх років, зараз до цього комплекту додалися медичні маски", – додали в пресслужбі.

Також частині співробітників надана можливість віддаленої роботи або роботи за гнучким графіком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області коронавірусом заразився поліцейський. При цьому у колеги зараженого поліцейського, яка була разом з ним, COVID-19 не виявили.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Паникеры с вирусом играют в свиту голого короля, скоро появится мальчик, который крикнет "король голый!"
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