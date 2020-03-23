На коронавірус захворіли 73 українці: МОЗ озвучило свіжі дані

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило свіжі дані про ситуацію з коронавірусом в Україні – захворіли 73 особи.

Станом на 10:00 23 березня ситуація не змінилася, про нові випадки поки невідомо. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

"В Україні 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний із лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків", – сказано в повідомленні.

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Зараз коронавірусна хвороба виявлена в таких регіонах:

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 5 випадків

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний)

Львівська область – 2 випадки

Тернопільська область – 1 випадок

Черкаська область – 1 випадок

м. Киев – 29 випадків

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Відзначається, що за станом на ранок 23 березня 2020 року в Центр надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що 22 пацієнта в Україні перебувають у важкому стані.

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