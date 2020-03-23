На коронавірус захворіли 73 українці: МОЗ озвучило свіжі дані

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило свіжі дані про ситуацію з коронавірусом в Україні – захворіли 73 особи.
Станом на 10:00 23 березня ситуація не змінилася, про нові випадки поки невідомо. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.
"В Україні 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний із лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків", – сказано в повідомленні.
Вести
Зараз коронавірусна хвороба виявлена в таких регіонах:
Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав)
Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)
Київська область – 5 випадків
Донецька область – 1 випадок
Дніпропетровська область – 2 випадки
Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний)
Львівська область – 2 випадки
Тернопільська область – 1 випадок
Черкаська область – 1 випадок
м. Киев – 29 випадків
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.
Відзначається, що за станом на ранок 23 березня 2020 року в Центр надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що 22 пацієнта в Україні перебувають у важкому стані.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".