На коронавірус у Запоріжжі захворіла 8-річна дитина

У Запоріжжі коронавірусом COVID-19 заразилася восьмирічна дівчинка, яка є дочкою інфікованого жителя.

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Як повідомляється в телеграм-каналі "COVID-19" Запорізької міськради, вона стала тринадцятим лабораторно підтвердженим випадком у місті.

Пацієнтка є дочкою жителя Запоріжжя, у якого раніше був виявлений COVID-19.

Всього в Запорізькій області виявлено 22 випадки зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу в Україні РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, у голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака лабораторно підтвердився коронавірус. Чиновник перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря.

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