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3 квітня • оновлено в 21:00
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На коронавірус у Запоріжжі захворіла 8-річна дитина

3.6т
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У Запоріжжі коронавірусом COVID-19 заразилася восьмирічна дівчинка, яка є дочкою інфікованого жителя.

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Як повідомляється в телеграм-каналі "COVID-19" Запорізької міськради, вона стала тринадцятим лабораторно підтвердженим випадком у місті.

На коронавірус у Запоріжжі захворіла 8-річна дитина

Пацієнтка є дочкою жителя Запоріжжя, у якого раніше був виявлений COVID-19.

Всього в Запорізькій області виявлено 22 випадки зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, у голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака лабораторно підтвердився коронавірус. Чиновник перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
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