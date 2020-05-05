Коронавірус в Україні сповільнився: статистика МОЗ на 5 травня

Станом на ранок вівторка, 5 травня, в Україні підтверджені 12 697 випадків коронавірусної інфекції.

Свіжу статистику озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За добу додалося ще 366 нових випадків. За весь час померли 316 осіб, а одужати вдалося 1875.

Коронавірус в Україні сповільнився: статистика МОЗ

За добу здійснено 5307 ПЛР-тестів на коронавірус.

На амбулаторному лікуванні 8935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2061 медпрацівник. Всього потребували госпіталізації 3762 особи, з них 157 дітей і 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 167 осіб, зокрема одна дитина і 14 медиків.

Пресслужба МОЗ оприлюднила і статистику за регіонами.

Коронавірус виявлено:

Вінницька обл. – 454 (216 одужали)

Волинська обл. – 343 (88 одужали)

Дніпропетровська область. – 478 (70 одужали)

Донецька обл. – 83 (13 одужали)

Житомирська обл. – 448 (31 одужала)

Закарпатська обл. – 546 (65 одужали)

Запорізька обл. – 287 (86 одужали)

Івано-Франківська обл. – 1015 (91 одужала)

Київ – 1583 (91 одужала)

Київська обл. – 866 (85 одужали)

Кіровоградська обл. – 401 (154 одужали)

Львівська обл. – 514 (106 одужали)

Луганська обл. – 38 (7 одужали)

Миколаївська обл. – 163 (18 одужали)

Одеська обл. – 469 (18 одужали)

Полтавська обл. – 231 (36 одужали)

Рівненська обл. – 779 (91 одужала)

Сумська обл. – 112 (63 одужали)

Тернопільська обл. – 923 (172 одужали)

Харківська обл. – 377 (36 одужали)

Херсонська обл. – 142 (57 одужали)

Хмельницька обл. – 119 (28 одужали)

Черкаська обл. – 314 (69 одужали)

Чернівецька обл. – 1948 (175 одужали)

Чернігівська обл. – 64 (9 одужали).

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в усьому світі від коронавірусу померли понад чверть мільйона осіб.

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