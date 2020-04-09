Плюс 24 за добу: статистика МОЗ на 9 квітня

Станом на ранок четверга, 9 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 1892 випадки зараження коронавірусом.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Водночас 224 зараження виявлені за останню добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало", – сказано у зведенні.

Як розповів на брифінгу в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, серед 224 нових занедужалих є вісім дітей. Загалом 82% пацієнтів становлять особи віком понад 30 років.

За його словами, за останню добу найбільше підтверджених випадків повідомлено з Києва, Чернівецької, Львівської та Кіровоградської областей. Найбільша кількість заражень зараз зареєстрована у Києві (300 осіб), у Чернівецькій області (302), Івано-Франківській (218) та Тернопільскій (169).

Коронавірус в Україні

Що стосується госпіталізованих пацієнтів, то їх чисельність досягла 648, з них 40 дітей. На апаратах ШВЛ наразі перебуває 38 хворих, на амбулаторному лікуванні – 941 особа.

Говорячи про летальні наслідки коронавірусу в Україні, Кузін зазначив, що cеред померлих – 31 жінка та 26 чоловіків. 54% жертв COVID-19 в Україні – жінки, 84% – люди, що старші за 50 років. Майже всі вони мали супутні важкі захворювання серця, легень, цукровий діабет або новоутвореня.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 102 випадки;

Волинська область — 38 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 31 випадок;

Закарпатська область — 51 випадок;

Запорізька область — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 218 випадків;

Кіровоградська область — 78 випадків;

м. Київ — 300 випадків;

Київська область — 130 випадків;

Львівська область — 61 випадок;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 43 випадки;

Полтавська область — 19 випадків;

Рівненська область — 64 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 169 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 302 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 9 квітня до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року зафіксована 7901 підозра на коронавірус.

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