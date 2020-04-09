Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Плюс 24 за добу: статистика МОЗ на 9 квітня

66.8т
Читати матеріал російською

Станом на ранок четверга, 9 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 1892 випадки зараження коронавірусом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Водночас 224 зараження виявлені за останню добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало", – сказано у зведенні.

Як розповів на брифінгу в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, серед 224 нових занедужалих є вісім дітей. Загалом 82% пацієнтів становлять особи віком понад 30 років.

За його словами, за останню добу найбільше підтверджених випадків повідомлено з Києва, Чернівецької, Львівської та Кіровоградської областей. Найбільша кількість заражень зараз зареєстрована у Києві (300 осіб), у Чернівецькій області (302), Івано-Франківській (218) та Тернопільскій (169).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Що стосується госпіталізованих пацієнтів, то їх чисельність досягла 648, з них 40 дітей. На апаратах ШВЛ наразі перебуває 38 хворих, на амбулаторному лікуванні – 941 особа.

Говорячи про летальні наслідки коронавірусу в Україні, Кузін зазначив, що cеред померлих – 31 жінка та 26 чоловіків. 54% жертв COVID-19 в Україні – жінки, 84% – люди, що старші за 50 років. Майже всі вони мали супутні важкі захворювання серця, легень, цукровий діабет або новоутвореня.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 102 випадки;

  • Волинська область — 38 випадків;

  • Дніпропетровська область — 41 випадок;

  • Донецька область — 11 випадків;

  • Житомирська область — 31 випадок;

  • Закарпатська область — 51 випадок;

  • Запорізька область — 47 випадків;

  • Івано-Франківська область — 218 випадків;

  • Кіровоградська область — 78 випадків;

  • м. Київ — 300 випадків;

  • Київська область — 130 випадків;

  • Львівська область — 61 випадок;

  • Луганська область — 3 випадки;

  • Одеська область — 43 випадки;

  • Полтавська область — 19 випадків;

  • Рівненська область — 64 випадки;

  • Сумська область — 56 випадків;

  • Тернопільська область — 169 випадків;

  • Харківська область — 5 випадків;

  • Херсонська область — 18 випадків;

  • Хмельницька область — 16 випадків;

  • Чернівецька область — 302 випадки;

  • Черкаська область — 80 випадків;

  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 9 квітня до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року зафіксована 7901 підозра на коронавірус.

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Плюс 224 за добу: на коронавірус в Україні захворіли 1892 особи

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
36
58
Смішно
3
Цікаво
44
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ленин Владимир
Ленин Владимир
В мире 5 выздоровевших - 1 померший - Украина 2 померших - 1 выкарабкался (читайте статью)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Ленин Владимир
Ленин Владимир
в мире на 5 вылечившихся 1 не вылечившийся (усё) в самой лучшей стране в мире - на 1 вылечившегося аж 2 не вылечившихся СУГС три раза ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
еще пару сотен тестов провели , позорники..одужавших мало...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги