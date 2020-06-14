Коронавірус знизив темп в Україні: статистика МОЗ на 14 червня

Вікторія Довгань Суспільство 09:09, 14.06.2020 Оновлено: 09:30, 14.06.2020

Станом на неділю, 14 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 648 за останню добу.

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Жертвами пандемії стали вже 889 (+9 за добу) осіб. Одужати вдалося 14 082 (+106) пацієнтам. Про це повідомляється на сайті РНБО.

Ситуація з коронавірусом в Україні
Сайт РНБО
Ситуація з коронавірусом в Україні
Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 червня число випадків коронавірусу в Україні становило 30 506. Добовий приріст тоді встановив антирекорд за весь час пандемії в країні – 753 особи. Від небезпечної хвороби померли 880 українців, одужали – 13 976 пацієнтів.

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