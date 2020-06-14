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14 червня • оновлено в 09:22
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Коронавірус знизив темп в Україні: статистика МОЗ на 14 червня

  • Кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 31 154 випадків

  • За добу виявлено 648 інфікувань

  • Одужали від хвороби вже 14 082 пацієнти (+106 за добу)

  • Померли під час пандемії 889 українця (+9 за добу)

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Станом на неділю, 14 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 648 за останню добу.

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Жертвами пандемії стали вже 889 (+9 за добу) осіб. Одужати вдалося 14 082 (+106) пацієнтам. Про це повідомляється на сайті РНБО.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні

Сайт РНБО

Ситуація з коронавірусом в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні

Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 червня число випадків коронавірусу в Україні становило 30 506. Добовий приріст тоді встановив антирекорд за весь час пандемії в країні – 753 особи. Від небезпечної хвороби померли 880 українців, одужали – 13 976 пацієнтів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

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