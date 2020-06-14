Коронавірус знизив темп в Україні: статистика МОЗ на 14 червня

Померли під час пандемії 889 українця (+9 за добу)

Одужали від хвороби вже 14 082 пацієнти (+106 за добу)

Кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 31 154 випадків

Станом на неділю, 14 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 648 за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Жертвами пандемії стали вже 889 (+9 за добу) осіб. Одужати вдалося 14 082 (+106) пацієнтам. Про це повідомляється на сайті РНБО.

Ситуація з коронавірусом в Україні Сайт РНБО

Ситуація з коронавірусом в Україні Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 червня число випадків коронавірусу в Україні становило 30 506. Добовий приріст тоді встановив антирекорд за весь час пандемії в країні – 753 особи. Від небезпечної хвороби померли 880 українців, одужали – 13 976 пацієнтів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся