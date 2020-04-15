На коронавірус в пологовому будинку на Івано-Франківщині захворіли 14 медиків

Юрій Сергієнко Суспільство 19:35, 15.04.2020 Оновлено: 19:38, 15.04.2020

У пологовому будинку міста Калуш Івано-Франківської області стався спалах коронавірусу COVID-19.

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Всього захворіли 14 медичних працівників, повідомили на брифінгу в Івано-Франківській ОДА.

Зазначається, що інфекцію підхопили 10 медсестер, анестезіолог і троє акушерів-гінекологів.

Після виявлення спалаху COVID-19 пологовий будинок закрили на карантин, поки ситуація не стабілізується.

Вагітних і пацієнтів з медустанови переведуть до Івано-Франківського обласного перинатального центру.

В ОДА уточнили, що хворі з підозрою або підтвердженим коронавірусом перебуватимуть окремо від здорових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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