На коронавірус хворі 8 українців: МЗС озвучило свіжі дані

Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від коронавірусц Covid-19, ще п'ятеро вже одужали.

Про це в неділю, 15 березня, повідомила в Facebook пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Станом на 23 години 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині і Італії. Також по одному українцю перебуває під наглядом медиків у Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах", – розповіли дипломати.

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За даними МЗС, за час поширення вірусу всього евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнера "Grand Princess" і Італії.

Нагадаємо, в Україні коронавірус діагностували у 2 громадян у Чернівцях. Жертвами пандемії стали дві жінки – 71-річна мешканка Радомишля на Житомирщині та 65-річна Раїса Малишева, яка перебувала в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня коронавірус запідозрили в семи областях України.

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