На кордоні з Україною знайшли "могильник євроблях". Відео

Марина Ліснічук Суспільство 15:58, 19.07.2020 Оновлено: 16:21, 19.07.2020

У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, виявили справжнє "кладовище" кинутих автомобілів на єврономерах.

Відповідне відео, зняте українцем, опублікував канал Mukachevo Net в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах зображені десятки автомобілів із іноземною реєстрацією, залишених колишніми власниками і скупниками.

"Кладовище" авто на єврономерах

Водночас більшість авто вже без номерів. За словами автора ролика, деякі транспортні засоби навіть почали розбирати шукачі деталей.

Десятки "євроблях" покинули на кордоні з Україною
У деяких авто знято номери й деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні може з'явитися доступне розмитнення автомобілів на єврономерах. У Верховній Раді найближчим часом зареєструють відповідний законопроєкт.

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