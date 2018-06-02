На кордоні з Україною засікли колону військової техніки РФ. Відеофакт

У Ростовській області на українсько-російському кордоні помітили колону військової техніки.
Відео опублікувала в YouTube група "Інформаційний Опір".
"До чогось готуються", - зазначили автори ролика.
Відзначимо, що саме з Ростовської області на тимчасово окупований Донбас Росія перекидає своїх кадрових військових і важке озброєння, про що неодноразово повідомляли представники ІО.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня в Донецьк прибули танки і "Гради" .
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".