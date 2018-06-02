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На кордоні з Україною засікли колону військової техніки РФ. Відеофакт

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У Ростовській області на українсько-російському кордоні помітили колону військової техніки.

Відео опублікувала в YouTube група "Інформаційний Опір".

"До чогось готуються", - зазначили автори ролика.

Відзначимо, що саме з Ростовської області на тимчасово окупований Донбас Росія перекидає своїх кадрових військових і важке озброєння, про що неодноразово повідомляли представники ІО.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
видео
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