На кордоні з Україною засікли колону військової техніки РФ. Відеофакт

У Ростовській області на українсько-російському кордоні помітили колону військової техніки.

Відео опублікувала в YouTube група "Інформаційний Опір".

"До чогось готуються", - зазначили автори ролика.

Відзначимо, що саме з Ростовської області на тимчасово окупований Донбас Росія перекидає своїх кадрових військових і важке озброєння, про що неодноразово повідомляли представники ІО.

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