На кордоні з РФ затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол. Фото

У пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області прикордонники затримали громадянина Німеччини, який перебував у розшуку Інтерполу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на відомчому сайті. Відзначається, що 43-річного чоловіка затримали у п'ятницю, 27 листопада, коли він прямував до Росії автомобілем марки "Renault".

"Під час перевірки документів громадянина Німеччини правоохоронці встановили, що він перебуває у міжнародному розшуку. Іноземця одразу затримали та про це повідомили Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Згодом співробітники Інтерполу підтвердили, що чоловік дійсно перебуває у розшуку в Німеччині. Він підозрюється у відмиванні грошей та банківському шахрайстві", – сказано у повідомленні.

Громадянина Німеччини затримали, коли він прямував до Росії mvs.gov.ua

У пресслужбі відомства також повідомили, що німець прибув в Україну в кінці минулого року, а у розшук його оголосили більше пів року тому. Увесь цей час він перебував в Україні та, ймовірно, надалі місцем свого переховування вирішив обрати територію РФ.

"Наразі громадянина Німеччини передано представникам Національної поліції, які й займуться його екстрадицією до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності", – додали у ДПС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії Інтерпол затримав українського громадського діяча, блогера та музиканта Михайла Орєшнікова. Його мають намір відправити до Російської Федерації на її запит.