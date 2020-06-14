На кордоні з Польщею українські заробітчани утворили "затор": названо причину

На пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, годинами змушені очікувати цілі натовпи українців. Такий колапс пов'язаний із посиленням заходів безпеки польською стороною через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України, нагадавши, що за добу через пункт пропуску "Шегині" на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб. Крім того, протягом останніх днів число подорожніх, які прямують закордон, зростає (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Прикордонники запевнили, що з боку української влади немає обмежень, пов’язаних із карантином, для громадян, які слідують до Польщі. Тому оформлення таких осіб співробітниками ДПС здійснюється ритмічно, без будь-яких затримок. Так, щогодини оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України.

Натовпи на пункті пропуску "Шегині" Скріншот відео

Натовпи на пункті пропуску "Шегині" Скріншот відео

Натовпи на пункті пропуску "Шегині" Скріншот відео

"Однак після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща. Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску. Вкотре наголошуємо, що польською стороною, у зв’язку з карантинними заходами, проводяться додаткові контрольні процедури відносно громадян, які прибувають із-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону", – пояснили у ДПС.

Українські прикордонники додали, що постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі та очікують перед пунктом пропуску "Медика".

Аби люди, які стоять у черзі, змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, 13 червня у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області навіть розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.

"Враховуючи ситуацію на єдиному пішохідному переході "Шегині", просимо громадян за можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська", – закликали прикордонники українських громадян.

Пункт пропуску "Шегині" Сайт Держприкордонслужби

На пункті пропуску "Шегині" для людей встановили намети від спеки Сайт Держприкордонслужби

На пункті пропуску "Шегині" для людей встановили намети від спеки Сайт Держприкордонслужби

Пункт пропуску "Шегині" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу. Зокрема, відкрилися КПП на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.