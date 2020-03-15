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15 березня • оновлено в 09:45
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Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею: пішохідний прохід закрили, все стоїть. Фото

16.1т
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Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею через перекриття пішохідного проходу в зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Вночі 15 березня близько 5 тисяч осіб безуспішно намагалися повернутися в Україну, однак їх не пропустили.

Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею: все стоїть

Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею: все стоїть

На ранок ситуація стабілізувалася, через кордон почали пускати автобуси. Польські прикордонники звернулися до всіх водіїв рейсового транспорту і легкових авто з настійним проханням підбирати українців, які не змогли пройти кордон пішки.

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

На кордоні з Польщею страйк через коронавируса

На кордоні з Польщею страйк через коронавируса

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

Через проблеми з перетином кордону сформувалися величезні черги. Заблоковано було також рух фур.

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на потязі, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

Про новий порядок проходження контролю читайте в нашому ексклюзиві.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Польща
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Идиоты!
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Гавриш Лариса, Нет, украинцы. Впрочем, это одно и тоже.
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0
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему пеших не пускают? Вот что значит быть не на родине. Слава Майдану.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Пшеки чуть без грошей неньку не оставили...ироды.
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