Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею: пішохідний прохід закрили, все стоїть. Фото

Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею через перекриття пішохідного проходу в зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Вночі 15 березня близько 5 тисяч осіб безуспішно намагалися повернутися в Україну, однак їх не пропустили.

Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею: все стоїть

На ранок ситуація стабілізувалася, через кордон почали пускати автобуси. Польські прикордонники звернулися до всіх водіїв рейсового транспорту і легкових авто з настійним проханням підбирати українців, які не змогли пройти кордон пішки.

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

Українці влаштували страйк на польському кордоні

На кордоні з Польщею страйк через коронавируса

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

Через проблеми з перетином кордону сформувалися величезні черги. Заблоковано було також рух фур.

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

На кордоні з Польщею страйк через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на потязі, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

Про новий порядок проходження контролю читайте в нашому ексклюзиві.

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