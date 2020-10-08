Українські прикордонники знайшли на кордоні з Молдовою підводний човен. Відео

Прикордонники Подільського загону під час тралення дна Кучурганського лиману на Одещині виявили оригінальний "девайс" контрабандистів – своєрідний підводний човен.

Відповідне відео оприлюднила 7 жовтня прессслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Човен мав відсіки, які зачиняються герметично, а по периметру був обладнаний балонами зі стисненим повітрям, щоб займати стабільне положення для переміщення під водою.

Також на "борту" підводного човна були мішки з піском, аби він краще занурювався під воду.

Перевірки за допомогою тралення екіпажі плавзасобів Держприкордонслужби здійснюють на лимані регулярно, оскільки цією водоймою пролягає лінія держкордону з Молдовою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що "Слуги народу" звинуватили головного митника України у кришуванні контрабанди.