Українські прикордонники знайшли на кордоні з Молдовою підводний човен. Відео

Obozrevatel Розслідування 13:33, 8.10.2020

Прикордонники Подільського загону під час тралення дна Кучурганського лиману на Одещині виявили оригінальний "девайс" контрабандистів – своєрідний підводний човен.

Відповідне відео оприлюднила 7 жовтня прессслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Човен мав відсіки, які зачиняються герметично, а по периметру був обладнаний балонами зі стисненим повітрям, щоб займати стабільне положення для переміщення під водою.

Також на "борту" підводного човна були мішки з піском, аби він краще занурювався під воду.

Перевірки за допомогою тралення екіпажі плавзасобів Держприкордонслужби здійснюють на лимані регулярно, оскільки цією водоймою пролягає лінія держкордону з Молдовою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що "Слуги народу" звинуватили головного митника України у кришуванні контрабанди.

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