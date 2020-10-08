Українські прикордонники знайшли на кордоні з Молдовою підводний човен. Відео
Човен виявили під час тралення дна Кучурганського лиману на Одещині
Він був занурений під воду за 30 метрів від берега
Скоріш за все, контрабандисти таким чином випробували своє "ноу-хау"
Прикордонники Подільського загону під час тралення дна Кучурганського лиману на Одещині виявили оригінальний "девайс" контрабандистів – своєрідний підводний човен.
Відповідне відео оприлюднила 7 жовтня прессслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Човен мав відсіки, які зачиняються герметично, а по периметру був обладнаний балонами зі стисненим повітрям, щоб займати стабільне положення для переміщення під водою.
Також на "борту" підводного човна були мішки з піском, аби він краще занурювався під воду.
Перевірки за допомогою тралення екіпажі плавзасобів Держприкордонслужби здійснюють на лимані регулярно, оскільки цією водоймою пролягає лінія держкордону з Молдовою.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що "Слуги народу" звинуватили головного митника України у кришуванні контрабанди.