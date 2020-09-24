На кордоні України з Угорщиною та Словаччиною вишикувалися черги з автомобілів. Відео та фото

Перед пунктами пропуску "Ужгород" і "Тиса" з боку України накопичилося понад 200 вантажівок, а виїзду через пункт "Лужанка" очікують близько 200 мікроавтобусів і легкових автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Там відзначили, що скупчення транспорту на пунктах пропуску залежить не тільки від української сторони.

Глава ДПСУ Сергій Дейнеко, проінспектував проблемні точки на кордоні з Угорщиною і Словаччиною.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб перетин кордону транспортними засобами був максимально швидким", – заявив він.

Крім того, глава ДПСУ обговорив проблему з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, з яким зустрівся у пункті пропуску "Ужгород".

Міністр пообіцяв обговорити питання з виникненням черг на кордоні зі своїми колегами в Словаччині, де спробують знайти спільні оптимальні рішення для стабілізації ситуації.

Крім того, питання вирішення черг керівник ДПСУ обговорив і з головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим. Також вони разом поспілкувалися з водіями вантажівок, які перетинають кордон.

Петров розповів про розробку пілотного проекту зі створення онлайн черга за прикладом європейських країн, коли водії зможуть заздалегідь бронювати дату і час проходження оформлення на кордоні.

"При цьому, на ситуацію впливає рішення угорської сторони про заборону в'їзду для багатьох категорій іноземців, але зберігається транзитний проїзд для українців, який дозволяється тільки через пункти пропуску "Лужанка" і "Тиса", – сказано в повідомленні ДПСУ.

В Закарпатській ОДА розглядають пілотний проект зі створення онлайн черги. ДПСУ

Перед пунктами пропуску "Ужгород" і "Тиса" з боку України накопичилося понад 200 вантажівок. ДПСУ

Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв обговорити проблему в Словаччині. ДПСУ

Скупчення транспорту на пунктах пропуску залежить не лише від української сторони. ДПСУ

Черга розтяглася на кілька кілометрів. ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, прикордонники Угорщини заявили про зміну деяких правил для в'їзду на свою територію українців. Вони стосуються короткострокових відвідин країни, а також транзитного проїзду.