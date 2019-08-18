На кордоні України з Румунією сталася стрілянина: є поранений

У Путильському районі Чернівецької області 18 серпня прикордонники зі стріляниною зупинили авто, яке намагалося прорватися через українсько-румунський кордон, в результаті чого був поранений чоловік.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, близько 3:00 прикордонники помітили, що в сторону державного кордону у напрямку населеного пункту Шепіт на швидкості рухається автомобіль.

"На законну вимогу автомобіль не зупинився і продовжив рух в напрямку військовослужбовців", – відзначили в прес-службі.

У зв'язку з цим прикордонникам довелося зробити кілька пострілів в повітря, на які порушник не відреагував. Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу.

У декількох метрах машина зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість. Чоловіка негайно доставили в районну лікарню.

ДПСУ

"За даним фактом прикордонники відразу поінформували співробітників Нацполіціі, військову прокуратуру та інші правоохоронні органи. В даний час проводяться слідчі дії", - додали у відомстві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 15 серпня, засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер втік в аеропорту Бориспіль від поліції.

Через кілька днів він був затриманий правоохоронцями і успішно екстрадований до Ізраїлю.

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