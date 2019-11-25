На кордоні України з ЄС трапився транспортний колапс: відео

На українсько-словацькому кордоні в пункті пропуску "Ужгород" трапився транспортний колапс – там накопичилося понад 300 вантажних фур.

Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Інформуємо, що перед пунктом пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною спостерігається скупчення вантажних автомобілів, які прямують на виїзд із України. Зараз оформлення очікують понад 300 транспортних засобів. Водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, просимо врахувати ситуацію під час планування поїздки", – йдеться в повідомленні.

Колапс на кордоні Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Прикордонники зазначили, що всі транспортні засоби проходять прикордонний, митний та інші види контролю в порядку черги і відповідно до вимог чинного законодавства.

Тим часом на YouTube-каналі регіонального видання "0312" зауважили, що причиною колапсу став страйк водіїв-далекобійників на об'їзній Ужгорода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області ввечері 21 листопада трапилася НП. Контрабандисти намагалися збити прикордонників, які спіймали їх на "гарячому". У відповідь прикордонний наряд відкрив вогонь з АК.

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