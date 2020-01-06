На кордоні України та Росії може з'явитися пам'ятник Бандері: росіяни у гніві

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував встановити в Конотопі, Сумська область пам'ятник Степану Бандері.

Про це міський голова написав з Facebook, відзначивши, що пам'ятник буде подарунком місту.

"Знаєте, буквально перед цим говорив з мером Конотопа Артемом Семеніхіним. Це місто, яке в 40 км від кордону з Москвою. Він у нас самий східний мер-націоналіст, і він домігся, що у них є вулиця Романа Шухевича і Степана Бандери. Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і в цьому році подарували їм пам'ятник Степану Бандері і встановили в Конотопі на вулиці Бандери", – йдеться в повідомленні.

Марцінків зазначив, що для України Бандера – символ незламної боротьби.

"Ми пишаємося, що з бандерівського краю. Ми завжди про це повинні говорити голосно. Тому що Степана Бандеру і до сих пір в страшному сні боїться вся Москва", – додав мер.

Відзначимо, що дана заява українського мера викликало резонанс в Росії. Багато пропагандистських ресурсів писали новини про встановлення пам'ятника Бандері.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

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