На колінах зі сльозами: під Черніговом провели в останню путь героя Донбасу

У п'ятницю, 25 жовтня, у місті Ніжин Чернігівської області попрощалися із загиблим на Донбасі головним старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитром Антиковим.
Як повідомив місцевий сайт "Нежатин", у Ніжині оголошено Дні жалоби: 24,25 та 26 жовтня 2019 року.
Зазначається, що на в'їзді до міста зі сторони Прилук сотні людей зустріли тіло загиблого бійця живим коридором, зі свічками та синьо-жовтими прапорами.
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
Дмитро Антиков
ФБ Бригада швидкого реагування Нацгвардії України
"Попрощатися з загиблим прийшли родичі, близькі люди, друзі й небайдужі ніжинці. Зі свічками, на колінах та з гаслами “Герої не вмирають!” вони зустріли автомобільну колону, яка привезла бійця. Після чого автоколона рушила містом за напрямком: вул. Прилуцька, вул. Генерала Корчагіна, вул. Незалежності, буд 120, корп.1, де жив загиблий Дмитро Антиков", – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що загиблому було 24 роки, у нього залишилася дружина.
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
В Ніжині попрощалися із загиблим героєм
Нежатин
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Антиков загинув 23 жовтня під час виконання бойового завдання. Він проходив службу в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.
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