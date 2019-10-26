На колінах зі сльозами: під Черніговом провели в останню путь героя Донбасу

У п'ятницю, 25 жовтня, у місті Ніжин Чернігівської області попрощалися із загиблим на Донбасі головним старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитром Антиковим.

Як повідомив місцевий сайт "Нежатин", у Ніжині оголошено Дні жалоби: 24,25 та 26 жовтня 2019 року.

Зазначається, що на в'їзді до міста зі сторони Прилук сотні людей зустріли тіло загиблого бійця живим коридором, зі свічками та синьо-жовтими прапорами.

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

Дмитро Антиков ФБ Бригада швидкого реагування Нацгвардії України

"Попрощатися з загиблим прийшли родичі, близькі люди, друзі й небайдужі ніжинці. Зі свічками, на колінах та з гаслами “Герої не вмирають!” вони зустріли автомобільну колону, яка привезла бійця. Після чого автоколона рушила містом за напрямком: вул. Прилуцька, вул. Генерала Корчагіна, вул. Незалежності, буд 120, корп.1, де жив загиблий Дмитро Антиков", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що загиблому було 24 роки, у нього залишилася дружина.

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

В Ніжині попрощалися із загиблим героєм Нежатин

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Антиков загинув 23 жовтня під час виконання бойового завдання. Він проходив службу в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

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