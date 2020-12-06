На Кіровоградщині від коронавірусу померла 14-річна дівчинка
Станом на 6 грудня в Кіровоградській області виявили 183 нових випадки інфекції; від коронавірусу померла 14-річна дівчинка.
Про це за посиланням на головну санітарну лікарку області Надію Оперчук проінформувала пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 863 ПЛР-тестування і 26 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.
Всього на Кіровоградщині зареєстрували випадків COVID-19:
128 – у Кропивницькому;
9 – в Олександрії;
по одному – в Олександрійському, Знам'янському, Долинському, Новгородківському, Бобринецькому районах та Світловодську.;
по 7 – у Голованівському та Компаніївському районах;
6 – у Новоукраїнському районі;
5 – у Новомиргородському районі;
4 – у Кропивницькому районі;
по 3 – у Новоархангельському, Добровеличківському та Олександрівському районах;
2 – у Маловисківському районі.
Одужали від коронавірусу 19 жителів Кропивницького та 4 Новгородківського району.
За інформацією директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олега Рибальченка, станом на 6 грудня на COVID-19 в регіоні хворіє 3520 жителів, 3173 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Зайнятість ліжок хворими становить 33 %, хворими та з підозрою – 36 %.
Пацієнтами з коронавірусом у лікарнях першої хвилі зайнято 347 стаціонарних ліжка.
Загалом 364 ліжка забезпечені киснем, 127 з них вільні (станом на 6 грудня).
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна жителька Знам'янського району.
У дівчини з дитинства діагностували діабет. Спочатку її лікували в обласній дитячій лікарні, пізніше в тяжкому стані перевезли до реанімації інфекційного відділення центральної міської лікарні. Медики робили все можливе, але врятувати пацієнтку її не змогли.