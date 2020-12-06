На Кіровоградщині від коронавірусу померла 14-річна дівчинка

Таша Адамович Суспільство 19:57, 6.12.2020 Оновлено: 20:01, 6.12.2020

Станом на 6 грудня в Кіровоградській області виявили 183 нових випадки інфекції; від коронавірусу померла 14-річна дівчинка.

Про це за посиланням на головну санітарну лікарку області Надію Оперчук проінформувала пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 863 ПЛР-тестування і 26 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.

Всього на Кіровоградщині зареєстрували випадків COVID-19:

  • 128 – у Кропивницькому;

  • 9 – в Олександрії;

  • по одному – в Олександрійському, Знам'янському, Долинському, Новгородківському, Бобринецькому районах та Світловодську.;

  • по 7 – у Голованівському та Компаніївському районах;

  • 6 – у Новоукраїнському районі;

  • 5 – у Новомиргородському районі;

  • 4 – у Кропивницькому районі;

  • по 3 – у Новоархангельському, Добровеличківському та Олександрівському районах;

  • 2 – у Маловисківському районі.

Одужали від коронавірусу 19 жителів Кропивницького та 4 Новгородківського району.

За інформацією директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олега Рибальченка, станом на 6 грудня на COVID-19 в регіоні хворіє 3520 жителів, 3173 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Зайнятість ліжок хворими становить 33 %, хворими та з підозрою – 36 %.

Пацієнтами з коронавірусом у лікарнях першої хвилі зайнято 347 стаціонарних ліжка.

Загалом 364 ліжка забезпечені киснем, 127 з них вільні (станом на 6 грудня).

Кіровоградська ОДА оприлюднила статистику з поширення коронавірусу на 6 грудня
Facebook Кіровоградська обласна державна адміністрація
Кіровоградська ОДА оприлюднила статистику з поширення коронавірусу на 6 грудня
Facebook Кіровоградська обласна державна адміністрація

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна жителька Знам'янського району.

У дівчини з дитинства діагностували діабет. Спочатку її лікували в обласній дитячій лікарні, пізніше в тяжкому стані перевезли до реанімації інфекційного відділення центральної міської лікарні. Медики робили все можливе, але врятувати пацієнтку її не змогли.

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