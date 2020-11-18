На Кіровоградщині у пожежі загинули двоє дорослих і двоє дітей

Таша Адамович Суспільство 17:04, 18.11.2020

У селі Варварівка Долинського району Кіровоградської області пожежа забрала життя чотирьох людей, з яких двоє – діти.

Трагедія сталася вдень 18 листопада, повідомила пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

Пожежа виникла о 13:25, о 14:10 її вдалося локалізувати на площі 50 кв. м, а о 14:52 – ліквідувати.

Чотири особи, які перебували під час пожежі в будинку, загинули. Серед них – двоє дітей 2016 та 2018 років народження.

На пожежі загинуло двоє дітей
Facebook ДСНС
На пожежі загинуло двоє дітей
Facebook ДСНС
На пожежі загинуло двоє дітей
Facebook ДСНС
На пожежі загинуло двоє дітей
Facebook ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 15 листопада, в Дніпропетровській області в пожежі загинули троє дітей. Трагедія сталася в селі Биково Криничанського району. Зайнялося всередині приватного будинку по вулиці Молодіжній. У цей час в будинку перебувало троє дітей: 2015-го 2017-го і 2019 років народження. Їхні життя забрала пожежа.

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