На Кіровоградщині у пожежі загинули двоє дорослих і двоє дітей

У селі Варварівка Долинського району Кіровоградської області пожежа забрала життя чотирьох людей, з яких двоє – діти.

Трагедія сталася вдень 18 листопада, повідомила пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

Пожежа виникла о 13:25, о 14:10 її вдалося локалізувати на площі 50 кв. м, а о 14:52 – ліквідувати.

Чотири особи, які перебували під час пожежі в будинку, загинули. Серед них – двоє дітей 2016 та 2018 років народження.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 15 листопада, в Дніпропетровській області в пожежі загинули троє дітей. Трагедія сталася в селі Биково Криничанського району. Зайнялося всередині приватного будинку по вулиці Молодіжній. У цей час в будинку перебувало троє дітей: 2015-го 2017-го і 2019 років народження. Їхні життя забрала пожежа.