На Кіровоградщині в шахті загинула людина

Таша Адамович Суспільство 10:20, 6.11.2020 Оновлено: 10:27, 6.11.2020

У шахті ДП "Смолінська" в Кіровоградській області під час проведення ремонтних робіт на глибині 640 м загинув працівник.

Подія сталася 5 листопада в смт Смоліно Маловисківського району, повідомила пресслужба ДСНС. Ще одна людина травмувалася.

Причиною смерті одного робітника та травмування іншого став удар ковша. Рятувальники підняли на поверхню травмованого та тіло загиблого.

Ранее OBOZREVATEL повідомив про те, що 27 вересня в китайському муніципалітеті Чунцин трапилася аварія на вугільній шахті, в результаті якої загинуло 16 осіб.

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