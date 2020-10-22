На Кіровоградщині махінатор прописав 200 виборців на закинутих ділянках. Фото

У Кіровоградській області правоохоронці виявили, що понад 200 виборців були перереєстровані за іншими адресами без їхнього відома.

Як повідомляється на офіційному сайті Кіровоградської обласної прокуратури, місцевий житель всупереч вимогам закону надав до Державного реєстру виборців неправдиві відомості про зміну виборчої адреси кропивничан, змінивши адреси голосування останніх (щоб подивитися фото ділянок, доскрольте до кінця сторінки).

"Заяви подав нібито від вказаних осіб, без їх особистої участі та з зазначенням неправдивих відомостей щодо нового місця мешкання", – йдеться в повідомленні.

Чоловіку оголошено підозру за ч.1 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють працівники слідчого управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Перевіряється обґрунтованість та дотримання порядку подачі та розгляду заяв на зміну виборчої адреси іншими учасниками виборчого процесу.

Як повідомив OBOZREVATEL, під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах і великих об'єднаних територіальних громадах.

Нацполіція викрила шахрайську схему на місцевих виборах, за допомогою якої зловмисники штучно збільшували кількість виборців на окремих виборчих дільницях.