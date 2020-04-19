На Київщині зацькували медсестру з підозрою на коронавірус: з'ясувалися нові деталі

В одному із сіл Макарівського району Київщини місцеві жителі влаштували цькування медсестрі. Вони впевнені, що жінка хвора на коронавірус і тому не повинна виходити з дому.

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Як повідомляє ТСН, Олена Міщенко, так звуть постраждалу, вже заявила про те, що невідомий кинув їй у двір будинку "коктейль Молотова", а односельці не пускають її навіть у магазин.

"Під вечір кинули (запальну суміш. – Ред.). Проїхав мотоцикл. Я вийшла і бачу, що лежить та тліє", – згадує жінка.

Медсестра вважає: причина в тому, що глава села повідомив її односельцям ніби вона повинна пройти самоізоляцію, тому що може хворіти на коронавірус. "Мене не пускали в магазин, почалося цькування", – каже вона.

Найближча сусідка Олени в замах не вірить. Каже, що жінка вигадує.

У поліції пояснюють, що інформація про необхідність пройти самоізоляцію конфіденційна, а тому такі дані не розголошують. Але факт можливого замаху вже перевіряють.

У будинку потерпілої виявили скляну пляшку, в якій була рідина з різким запахом, але без слідів горіння.

"Працівники Макарівського відділення поліції провели з представниками місцевого самоврядування та з жителями села роз'яснювальну роботу щодо нерозповсюдження неправдивих чуток про громадян", – ідеться в повідомленні поліції.

Жінка вже здала тест на коронавірус, але результати поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за добу виявлено 343 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5449. Помер 141 пацієнт, одужали 347.