На Київщині затримано два автобуси з "карусельниками" за скандального кандидата

Національна поліція Київської області затримала у Василькові два автобуси з людьми, яких привезли для участі в "каруселі".

Як повідомив Telegram-канал Dubinskiy.pro, порушники прибули з Луганської області і повинні були були діяти в інтересах голови місцевої райради і скандальної кандидатки на пост мера міста Наталії Баласинович, яка балотується від партії "Батьківщина".

"Гастролери" за участь у фальсифікації виборів повинні були отримати по 1000 грн, наголосили у повідомленні.

Відзначимо, карусель (також іноді "хоровод", "вертоліт", "круїз" і ін.) – це метод фальсифікації результатів голосування, пов'язаний із підкупом виборця і повторним голосуванням одних і тих же осіб на різних ділянках. Порушник передає виборцю заповнений бюлетень перед входом на виборчу дільницю. Він опускається в урну, а новий виданий віддається організатору дійства після виходу з дільниці. Від інших методів підкупу виборців він відрізняється післяплатою.

"Гастролери" за участь у фальсифікації виборів повинні були отримати по 1000 грн Telegram-канал Dubinskiy.pro

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