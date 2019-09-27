Вже з 1 жовтня: як в українському місті через щеплення заборонять ходити до школи

На Київщині збираються не пускати учнів без щеплень до школи. Таке рішення ухвалене у Борисполі. Місцева влада повідомила, що з 1 жовтня учні, у яких немає потрібних щеплень, перейдуть на віддалене навчання.

Батьки ж скаржаться, що у місцевих амбулаторіях просто немає вакцин. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Викличемо поліцію і батьків

З 1 жовтня нещеплені діти не зможуть відвідувати навчальні заклади Борисполя. Так вирішили у місцевій міській раді та управлінні освіти. Там посилаються на постанову департаменту охорони здоров'я Київської обласної адміністрації та МОЗ.

Таке розпорядження з'явилося у Київській області

Вже з 1 жовтня школярам без щеплень доведеться навчатися вдома. Виняток зроблять лише для тих, хто прищеплювався відповідно до календаря щеплень, але зараз не може цього зробити через відсутність КПД і АДМП в амбулаторіях міста.

Відповідні повідомлення вчителі почали розсилати батькам. Вони попереджають, що викликатимуть їх та поліцію, і в кабінеті медсестри складатимуть протокол та братимуть у них пояснення. Щоправда, вчителі в курсі, що вакцин у місті немає.

Такі повідомлення отримують батьки Борисполя Facebook "Бориспіль на долоні"

Такі повідомлення викликали бурхливі обговорення серед батьків.

"А що нам робити, якщо в сімейній амбулаторії немає вакцини? В сусідній теж немає. До школи не ходити тепер, поки вакцини привезуть?", – обурюється мама школяра Вікторія.

В управлінні освіти Бориспільської міськради підтвердили, що з 1 жовтня нещеплених школярів до навчальних закладів не пустять. У Київській обласній адміністрації повідомили, що очікують надходження вакцин лише за два тижні. Мають надіслати 120 тисяч доз вакцин КПД, АДМП і Манту. І сподіваються, що до 1 жовтня всі встигнуть зробити щеплення.

В області очікують 120 тисяч доз вакцин лише за два тижні

Радять липові довідки

Немає вакцин і у Києво-Святошинському районі. "Не змогли дитині за графіком зробити щеплення АДМП, бо у нас у Києво-Святошинському районі її просто немає", – обурюється Галина Яковенко.

Деякі мами радять купувати липові довідки, повідомляють, що ціна такого "документа" 250 грн. "Так у нас в класі у половини дітей довідки куплені, вони спокійно ходять на заняття. Я не хочу купувати принципово, тому тепер у мене однієї будуть проблеми у школі", – каже мама школяра Іванна.

Батьки дітей з інших шкіл кажуть, що треба готуватися до всього sovet.kidstaff.com.ua

Мають право не пускати

Адвокатка з медичних питань Радміла Гравцова каже, що насправді не пускати нещеплених дітей до школи педагоги можуть. "Такі варіанти є. Це раніше йшлося про те, що порушуються конституційні права на навчання. Але ухвалений Закон про освіту передбачив кілька форм навчання, тому говорити про те, що порушуються чиїсь права, вже не варто", – каже Гравцова. Йдеться про індивідуальне і дистанційне навчання.

Юристка зазначає, що головне – знайти баланс між публічним інтересом і правами конкретної людини. Тобто щоб не порушувалися і права дітей, яким батьки робили щеплення. Їх теж не можна наражати на небезпеку зараження від однокласників без щеплень.

З 1 жовтня у деяких школах не пускатимуть без довідки про щеплення Банки сьогодні

Також кожен випадок може бути індивідуальний. "Наприклад, якщо дитина має медичні протипоказання від щеплень – це одне питання. Інше – якщо це принципова позиція батьків, яка також має право на існування", – наголошує експертка.

Адвокат Ростислав Кравець також вважає, що у школи є право не допускати дитину до занять, якщо не зроблені щеплення. "Так, можуть викликати поліцію, можуть викликати батьків і сказати, що ваша дитина не щеплена, ми не можемо її допустити до навчання. І запропонувати обрати іншу форму навчання: вдома, дистанційно", – каже Кравець.

Одначе Кравець звертає увагу, що це не зовсім правильний підхід.

В Україні жоден випадок смерті дитини від щеплення так і не вивчений

"Слід виробити систему в цьому напрямку. У нас за останні роки так і не створено системи перевірки вакцин. Для МОЗ головне ціна, а яка якість індійських, швейцарських, бельгійських вакцин, як вони впливають на імунітет наших дітей? Хоча вони рекомендовані ВООЗ для України, але вони так і не досліджені. Крім того, жоден випадок смерті дитини після щеплення так і не розслідуваний і не доведений до кінця. Тому батьки і не хочуть наражати на небезпеку свою дитину", – вважає Кравець.

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