Перша в місті: на Київщині від коронавірусу одужала дівчина

У Броварах Київської області від коронавірусу COVID-19 повністю одужала 21-річна дівчина. Ще один житель міста, який заразився хворобою у відпустці в Єгипті, також одужує.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Броварів Ігор Сапожко, уточнивши, що, так, у місті зафіксовано перший випадок одужання від COVID-19.

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"Друзі! Маю чудові новини! 30 березня прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Другий тест також виявився негативним. Можемо говорити про перший випадок одужання від COVID-19 у Броварах! Дівчина готується до виписки", – зазначив Сапожко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річна дівчина була госпіталізована в інфекційне відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні 24 березня. Вона перебувала в стані середньої важкості й контактувала з іноземцями.

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