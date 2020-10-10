На Київщині спалахнув скандал довкола участі 'Опоблоку' у виборах: активісти вимагають втручання ЦВК

У місті Українка Обухівського району Київської області розгорається гучний передвиборчий скандал. Виборчі списки кандидатів у депутати Української ОТГ від політичної партії "Опозиційний блок" сформовані з грубими порушеннями чинного законодавства, що мало би стати підставою для виключення цієї партії з виборчого процесу.

Про це OBOZREVATEL повідомив місцевий громадський активіст Олександр Еспазіто.

За його словами, місцевий осередок "Опозиційного блоку" грубо порушив існуючий алгоритм висування кандидатів до участі у місцевих виборах. Кілька днів тому Українська міська організація "Опозиційного блоку" провела нелегітимну конференцію, на якій було визначено кандидатів у депутати від цієї політичної сили до Української міської ради.

Попри те, що осередок політпартії у передбачені законом строки повідомив Українську ТВК про проведення такої конференції, за даними активіста, вона відбулася нелегітимно, оскільки проводилася без участі голови міського осередку партії. Натомість частину документів, ухвалених на конференції було підписано в.о. голови, а частину – керівництвом обласного осередку політсили.

"За результатами даної конференції в.о. голови місцевої організації Малишев подав заяву та рішення конференції, проте єдиний виборчий список та територіальні виборчі списки, а також передвиборчу програму партії підписано керівником регіональної організації політичної партії "Опозиційний блок". Крім того регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок" надала гр. Малишеву довіреність представляти їх у відносинах з Українською ТВК, проте Малишев всі документи підписує як в.о. голови місцевої організації політичної партії "Опозиційний блок", – розповів Еспазіто.

Активіст також наголосив: наразі невідомо ні про причини, з яких з процесу була усунута голова місцевого осередку Олена Мінєєва, яка очолює Українську міську організацію "Опозиційного блоку" з липня 2020 року, ні про те, хто і коли призначив пана Малишева в.о.голови, а сама організація проходить процес реєстрації як юридична особа.

"Не зрозуміло, де голова місцевої організації? Чому не вона підписує документи? На підставі яких документів Малишев став в.о. голови, з огляду на те, що 23.09.2020 року прийнято рішення про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, територіальної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Українка Обухівського району Київської області", – наголосив Еспазіто.

Ми розшукали пані Мінєєву і поцікавилися її ставленням до того, що відбувається довкола Української міської організації політичної партії "Опозиційний блок". Вона наголосила: про підготовку і проведення конференції нічого не знала, повноважень голови з себе не складала. До того ж взагалі питання участі кандидатів від "Опозиційного блоку" у виборах до міської ради Українки через перереєстрацію цього року було під питанням.

"Ніяких документів, ніяких доручень я не давала. Ми не думали цього року нічого робити. Хтось зробив. Яким способом – мені самій цікаво. Можливо, це було зроблено через центральний штаб партії. Але все рівно, я думаю, мене повинні були би хоча б якось повідомити про подібні рішення. Але зі мною ніхто не зв’язувався і ні про що не повідомляв", – підкреслила Мінєєва.

Наразі ситуація нагадує рейдерське захоплення місцевого осередку партії. OBOZREVATEL продовжить слідкувати за розвитком ситуації в Українці. Тим часом місцеві громадські активісти наголошують: через грубі порушення законодавства, допущені під час реєстрації кандидатів у депутати, ЦВК має розглянути законність подальшої участі Українського міського осередку цієї партії у виборчому процесі. Адже таких порушень більш ніж досить для того, аби не допустити місцевий осередок "Опозиційного блоку" до участі у виборах.

"Закон має бути один для всіх. І політична сила, яка його порушила, має понести за це відповідальність. Під якими би прапорами і з якими би обіцянками вона не йшла на вибори", – наголосив Еспазіто.