На Київщині оголосили про зміни в роботі автобусів і маршруток через посилення карантину

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін доручив главам районів, об'єднаних територіальних громад, міст і селищ внести зміни в роботу громадського траспорту через збільшення випадків коронавірусу в області.

Як написав він у Facebook, керівникам потрібно вжити заходів для збільшення кількості автобусів та інших видів пасажирського транспорту.

"Люди повинні мати безпечні умови, щоб діставатися на роботу та з інших нагальних справ", – зазначив Володін.

Він поставив задачу забезпечити в районах Київської області дезінфекцію громадського транспорту, запустити нові або альтернативні маршрути, тощо.

"Шановні мешканці Київщини, також вкотре прошу вас: носіть маски, користуйтеся дезінфекторами, дотримуйтеся соціальної дистанції. Прості правила рятують життя та здоров‘я!" – додав голова ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 листопада в Київській області зафіксовано 590 нових випадків захворювання на COVID-19, всього виявлено 20 410 випадків. Водночас померло 470 пацієнтів.