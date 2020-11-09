На Київщині оголосили про зміни в роботі автобусів і маршруток через посилення карантину
Головам районів потрібно вжити заходів для збільшення кількості автобусів та інших видів пасажирського транспорту
Також рекомендується забезпечити дезінфекцію транспорту, запустити нові або альтернативні маршрути, тощо
Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін доручив главам районів, об'єднаних територіальних громад, міст і селищ внести зміни в роботу громадського траспорту через збільшення випадків коронавірусу в області.
Як написав він у Facebook, керівникам потрібно вжити заходів для збільшення кількості автобусів та інших видів пасажирського транспорту.
"Люди повинні мати безпечні умови, щоб діставатися на роботу та з інших нагальних справ", – зазначив Володін.
Він поставив задачу забезпечити в районах Київської області дезінфекцію громадського транспорту, запустити нові або альтернативні маршрути, тощо.
"Шановні мешканці Київщини, також вкотре прошу вас: носіть маски, користуйтеся дезінфекторами, дотримуйтеся соціальної дистанції. Прості правила рятують життя та здоров‘я!" – додав голова ОДА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 листопада в Київській області зафіксовано 590 нових випадків захворювання на COVID-19, всього виявлено 20 410 випадків. Водночас померло 470 пацієнтів.