На Київщині на COVID-19 захворіли троє працівників дитсадка: заклад можуть закрити

У місті Біла Церква на Київщині у трьох працівників дитячого садка "Оксана" виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Білоцерківської міської ради. В установі зазначили, що надалі буде ухвалене рішення щодо можливого закриття закладу. Нині всіх працівників "Оксани" тестують на наявність COVID-19.

У міськраді також розповіли, що станом на 3 вересня в інфекційному відділенні білоцерківської лікарні №3 перебуває 60 хворих, з них у 45 діагноз підтверджено ПЛР, 15 осіб очікують результатів тесту.

За добу до відділення потрапило 6 хворих: 2 – із Білої Церкви, 4 – з інших міст. Одужали 2 особи. Крім того, на самоізоляції перебуває ще 48 пацієнтів.

Усього в Київській області зафіксовано 5 931 випадок COVID-19 (89 нових випадків за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві в перший навчальний день на самоізоляцію пішов клас у школі і дві групи в двох дитсадках.

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