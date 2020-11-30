На Київщині ексдиректорка музею померла від COVID-19 услід за своїм чоловіком

Мирослав Семенюк Суспільство 10:23, 30.11.2020 Оновлено: 11:12, 30.11.2020

Колишня директорка Фастівського державного краєзнавчого музею Київської області Тетяна Неліна померла від коронавірусної хвороби.

Як повідомив у Facebook журналіст Євген Букет, декілька днів тому поховали її чоловіка, причиною смерті якого теж став COVID-19.

Неліна керувала краєзнавчим музеєм з 1990 до 2017 року. Також працювала головною редакторкою науково-інформаційного бюлетеня "Прес-музей".

Вона була членкинею правління Національної спілки краєзнавців України, головою фастівської організації Спілки, лауреаткою Премії імені Михайла Сікорського НСКУ 2015 року.

Удостоєна звання почесного краєзнавця України, почесного громадянина міста Фастова, ветерана праці.

Тетяна Неліна
fastiv-rada.gov.ua
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, від COVID-19 померли дружина, син і невістка депутата Івано-Франківської районної ради від ВО "Свобода" Миколи Кліща.

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