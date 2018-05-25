Украинцы. Я не рекомендую ехать вам на ЧМ 2018 в РФ.

Я вообще, не рекомендую ехать в РФ или Беларусь.

По конкретным причинам.

У нас идет война, каждый день россияне убивают нескольких украинских солдат и еще десяток ранят.

Но дело не в этом. Дело в том, что мы их тоже убиваем. И намного больше. Потому как обороняться намного легче, чем наступать. Потому как мы лучше знаем территорию, у нас лучше в силу расстояний организована логистика, мы вгрызлись в землю. Потери при обороне при наличии тылов, намного меньше, чем когда ты атакуешь укрепленные позиции.

Это, конечно, при нынешней ситуации, без авиации и ракет средней дальности или ЯО.

На каждого погибшего украинского солдата, приходится несколько российских.

Об этом не говорит российская пропаганда, как она молчит о многих сотнях потерь в Сирии, но о которых уже знает весь мир.

Новини Путину не удастся избежать наказания

За то пропаганда продолжает нагнетать ненависть к украинцам, американцам, евреям, европейцам.

И все это подкрепляется гробами, которые идут из Украины в РФ.

На фоне того военного обострения, которое началось на фронте и шпионских скандалах, я бы рекомендовал остеречься ехать в РФ и Беларусь даже ярых сторонников Путина.

Чрезмерную русофилию могут воспринять как прикрытие шпионской деятельности.

Уже сейчас начали говорить, что СБУ планирует под видом болельщиков слать свою агентуру. Это полная ложь, но как это объяснить русским?

Мы будем бороться за каждого, даже ватного, гражданина Украины, который окажется в застенках РФ. Но боюсь, вы можете сгнить в тюрьме до того времени, как Путин сдохнет.

Или вас завербуют и отпустят, но тогда ваша доля не менее плачевна.

В любом случаи, жизнь Ваша уже никогда не будет прежней.

Конечно вы сможете и проскачить Россиян, но тут уже СБУ, абсолютно логично, будет вынуждено проверять Вас на наличие российских связей или вербовки врагом.

Лучше тихо, дома и с пивком, если так уже невтерпеж.

Ехать не рекомендую.