На Iviche стартувало обговорення законопроєкту про обов'язкову реєстрацію домашніх улюбленців

На порталі Iviche відкрито громадське голосування з приводу законопроєкту про обов’язкову реєстрацію домашніх тварин, поданого до Верховної Ради влітку 2020 року. Долучитися до голосування може кожен охочий. Про це повідомляє сайт порталу.

Законопроєкт № 3796 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які утримуються в неволі" було зареєстровано в парламенті групою з 27 депутатів (переважно – членів фракції "Слуга народу"). Автори законопроєкту пропонують ввести обов’язкову реєстрацію всіх домашніх улюбленців за допомогою "агентів з ідентифікації тварин", роль яких у проєкті не пояснюється. Експерти розцінюють це нововведення як створення штучних "прокладок" у вигляді агентів – приватних посередників, які навряд чи будуть займатися цією діяльністю безкоштовно.

"Законопроєкт № 3796 значно розширює перелік тварин, які підлягають обов’язковій ідентифікації та реєстрації. Якщо зараз до такого переліку входять лише сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози, то у разі прийняття законопроєкту № 3796, обов’язковій ідентифікації та реєстрації підлягатимуть також і домашні, дикі, безпритульні (бездоглядні) та лабораторні тварини. Конкретні переліки таких тварин має затвердити Кабмін. При цьому ваші домашні кішечки, цуцики, папуги та хом’ячки також увійдуть до переліку тваринок, які потрібно буде зареєструвати за цим законопроєктом", – йдеться в експертному висновку платформи "Ліга антитрасту".

Портал Iviche відкрив громадське інтернет-голосування за зняття цього проєкту з реєстрації у Верховній Раді. У першому раунді обговорення користувачам пропонується проголосувати "за" чи "проти" або додати власний варіант відповіді. Цікаво, першим же варіантом, що було внесено користувачем, став: "Прирівняти "слуг народу" до домашніх тварин і їх реєструвати".

За підсумками другого раунду – остаточного голосування за всі затверджені варіанти – результати голосування будуть надіслані на електронні адреси Верховної Ради і фракції "Слуга народу" з проханням до депутатів прокоментувати суспільну реакцію на їхню законотворчість.

Голосувати та пропонувати свої варіанти можуть користувачі, зареєстровані на порталі або авторизовані за допомогою облікового запису Google. Інтернет-Віче наголошує на потребі реєстрації, яка передбачає зазначення району проживання, віку та соціального статусу користувача, для забезпечення релевантності дослідження.

Взяти участь в обговоренні цього законопроєкту можна за посиланням.

Також будь-який користувач порталу Iviche може створити власне голосування з будь-якого питання, яке хвилює його в будь-якій із сфер суспільного життя.