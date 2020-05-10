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11 травня • оновлено в 00:00
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"Колорадcьке" графіті до 9 Травня на Івано-Франківщині обурило українців

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В Івано-Франківській області невідомі намалювали графіті із забороненою в Україні георгіївською стрічкою до дня Перемоги 9 травня.

Зображення з'явилося на трубопроводі між селами Шевченкове і Пациків. Фото на своїй сторінці в Facebook у неділю, 10 травня, опублікувала прессекретарка Долинської районної ради Марина Дідяк.

На графіті також є написи "75" (річниця закінчення Другої світової) і "Помни".

"Колорадcьке" графіті до 9 Травня на Івано-Франківщині обурило українців

Колаж

"Колорадcьке" графіті до 9 Травня на Івано-Франківщині обурило українців

Скріншот

"І ще на Шевченківському мосту таке є. "Спасибі дєду за побєду" не вистачає ще", – обурилася Дідяк. У коментарях посту жінка додала, що напис уже зафарбували.

"Колорадcьке" графіті до 9 Травня на Івано-Франківщині обурило українців

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна
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1982 Далимир
1982 Далимир
Большая часть украинцев-православные,а святой Георгий Победоносец это небесный покровитель православных христиан.У б/а/н/д/е/р/о/в/ц/е/в нет ничего святого,и поведение их,как у шакалят.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Партизаны Ну и стукачи как обычно
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1
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1982 Далимир
1982 Далимир
Георгиевская лента может возмутить только б/а/н/д/е/р/о/в/с/к/и/х в/ы/с/е/р/к/о/в.10 млн.русских в Украине считают ее символом мужества,доблести и победы.
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