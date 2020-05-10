В Івано-Франківській області невідомі намалювали графіті із забороненою в Україні георгіївською стрічкою до дня Перемоги 9 травня.

Зображення з'явилося на трубопроводі між селами Шевченкове і Пациків. Фото на своїй сторінці в Facebook у неділю, 10 травня, опублікувала прессекретарка Долинської районної ради Марина Дідяк.

На графіті також є написи "75" (річниця закінчення Другої світової) і "Помни".

Колаж

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"І ще на Шевченківському мосту таке є. "Спасибі дєду за побєду" не вистачає ще", – обурилася Дідяк. У коментарях посту жінка додала, що напис уже зафарбували.

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

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