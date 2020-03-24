У місті Тисмениця Івано-Франківської області на коронавірус захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону і не дотрималася самоізоляції.

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Таку заяву в коментарі ТСН зробила мешканка Прикарпаття Наталія Стельмах, яка представилася психологом дитячого садка.

За її словами, деякі місцеві жителі, які повернулися на батьківщину, вели активний спосіб життя, приховуючи факт відвідування європейських країн.

Інфікована COVID-19 жінка нібито продовжувала ходити на роботу, в магазин, водила в садок дитину.

Коронавірус в Україні Ілюстрація

У свою чергу, головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук 21 березня підтвердив, що на Прикарпатті зафіксовано ще один випадок захворюваності COVID-19 у жінки (29 років), яка нещодавно повернулася з Франції.

За його словами, пацієнтка перебуває в ізоляторі обласної клінічної інфекційної лікарні. Контактні особи – на самоізоляції. Стан хворої легкого ступеня тяжкості, вона не вимагає підключення до апарату штучної вентиляції легенів і отримує симптоматичне лікування.

Керівник Тисменицької міської лікарні Сендецький Роман Володимирович запевнив журналістів, що всім пацієнтам зроблять швидкі тести.

"Сьогодні (24 березня) всі пацієнти будуть обстежені швидкими тестами", – заявив головний лікар. На запитання, чи є зараз в наявності у них тести, він відповів: "Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА робить розподіл тестів, і це все, що я можу сказати про цю ситуацію".

Наталія Стельмах розповіла, що контактувала із хворою й опинилася в цій же лікарні з діагнозом пневмонія. Жінка просила лікарів зробити їй тест на коронавірус, проте їй відмовили.

"Я попросила мого лікаря зробити мені тест на коронавірус, оскільки я контактувала з інфікованою особою. Однак завідувачка лікарні не дозволила лікарю робити мені тест, тому що в мене температура 37, а не 40 градусів", – поскаржилася жінка.

Наталя проходить лікування в міській лікарні, де з 17 до 21 березня перебувала і хвора на коронавірус жінка.

У лікарні і в поліклініці, куди спочатку прийшла інфікована, спостерігається паніка, оскільки вона контактувала і з медперсоналом, який зараз відправили на самоізоляцію. Стельмах додала, що терапевтичне відділення поліклініки взагалі все на карантині.

"17 березня жінка, яка повернулася з Франції орієнтовно 8 або 9 березня, прийшла в міську поліклініку, стояла в черзі до ЛОРа. Після чого її з поліклініки відправили в міську лікарню, де вона перебувала до 20 березня не ізольованою. Ходила без маски, контактувала з іншими пацієнтами і медиками. Випадково вона комусь сказала, що була за кордоном, і тоді лікарі її ізолювали в окрему палату і взяли тест на коронавірус, який виявився позитивним. і тільки 21 березня, приблизно о 14:00, її забрали в інфекційну лікарню міста Івано-Франківська, тому що в Тисмениці такої лікарні немає", – розповіла Стельмах.

Вона зазначила, що забирати інфіковану приїхала машина і двоє лікарів в спеціальних захисних костюмах з Івано-Франківська. На думку жінки, в місті зараз може бути дуже багато хворих, але лікарі не роблять тести.

Як писав OBOZREVATEL, лікарня в місті Рубіжне (Луганська область), яка визначена для прийому хворих із COVID-19, знаходиться в жалюгідному стані і не має достатньої кількості обладнання. Її фотографії шокували українців.

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