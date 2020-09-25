На Івано-Франківщині понад 100 осіб отруїлися в їдальні

Ольга Ліпич Суспільство 08:26, 25.09.2020 Оновлено: 08:55, 25.09.2020

В Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізували відразу 44 людини. Усього до лікарень звернулася 101 особа.

Як повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, усі вони вживали їжу в їдальні міста Коломия. Відзначається, що 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

"24 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернувся 101 людина, що вживала їжу в їдальні ТОВ "Леон" (м. Коломия)". З них 44 особи госпіталізовано і 57 перебувають на амбулаторному лікуванні", – сказано в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на базі відпочинку "Дніпровські зорі" в селищі міського типу Кирилівка Запорізької області в ніч на 2 липня відбулося масове отруєння.

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