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24 березня • оновлено в 20:12
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На Івано-Франківщині померла третя жінка із підозрою на коронавірус

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У Івано-Франківській області померла 60-річна жінка, у якої підозрювали наявність коронавірусу СOVID-19.

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Раніше її госпіталізували в один з медзакладів області з симптомами коронавірусної хвороби, повідомило видання"Галка" із посиланням на інформацію Івано-Франківської ОДА.

Разом із тим, нині невідомо звідки саме померла і у якому медзакладі вона перебувала.

На Івано-Франківщині померла третя жінка із підозрою на коронавірус

У виданні уточнили, що результати аналізів очікують з лабораторії Києва. Детальну інформацію буде повідомлено 25 березня під час щоденного брифінгу.

Зазначимо, що це вже третя померла на Івано-Франківщині, у якої підозрювали СOVID-19. Як відомо, 17 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 56-річна франківка – у неї виявили коронавірус. 23 березня у цьому ж медзакладі померла 65-річна жінка. Чи була вона заражена коронавірусом наразі невідомо, аналізи досліджують у Києві.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 24 березня зафіксовано 5 випадків інфікування коронавірусом. Разом із тим, усього в Україні 97 хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тисмениця Івано-Франківської області на коронавірус захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону і не дотрималася самоізоляції. Вона ходила на роботу, водила дитину в садок, а також відвідувала поліклініку та лікарню й могла заразити лікарів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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