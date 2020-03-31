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31 березня • оновлено в 15:27
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На Івано-Франківщині померла породілля з підозрою на коронавірус

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В Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла породілля, у якої підозрювали коронавірус.

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Нещастя трапилося 30 березня. Про це повідомив генеральний директор пологового Юрій Павлушинський, передає "Місто".

За його словами, попередньо відомо, що жінка хворіла на пневмонію, водночас результат аналізу на наявність у неї COVID-19 ще очікують.

На Івано-Франківщині померла породілля з підозрою на коронавірус

"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня", – зауважив Павлушинський.

Від додав, що жінка народила дитину, яку медики перевели до реанімаційного відділення. Малятко почувається добре, загрози для його життя немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 31 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні досягла 549. З них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
померла породілля
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    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

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