"Лікар почав тікати": на Івано-Франківщині пацієнт з Європи налякав медиків

Українець Андрій Марунчак, який повернувся з Великобританії, налякав працівників лікарні в місті Галич Івано-Франківської області.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Чоловік прийшов, щоб його обстежили, але від нього відразу ж почали тікати, злякавшись коронавірусу, пише ТСН.

До України Марунчак повернувся 10 березня через нідерландський Утрехт. У літаку він спілкувався з італійкою. До медиків він звернувся 13 березня, коли відчув, що захворів.

"У поліклініці в п'ятницю нікого не було, тому я спустився до відділу швидкої допомоги. Стукаю в кімнату, звідти вийшов один лікар і запитав:" Що ви хочете ". Я відповів, що задихаюся і мене болить у грудях. У нього перше питання: "а Ви звідки приїхали?". Я відповів, що прилетів з Європи. Почувши це, працівники закрили двері зсередини, а лікар, який вийшов, почав від мене тікати", – розповів чоловік.

Він уточнив, що лікар втік на другий поверх шукати своїх колег. Марунчак побіг за ним з проханнями про допомогу, тому що не може дихати. На ходу лікар відповів, що це робота сімейного лікаря.

Після інциденту лікар швидкої всі таки відвів його в приймальню, але там сталася схожа історія.

"Єдина лікар погодилася зробити флюорографію. Однак в приймальні, почувши, що я прилетів з Європи, весь медперсонал, крім однієї медсестри, вибіг ... Вона вирішила зробити мені кардіограму, а в приміщення приймальні тим часом продовжили приходити інші люди. Згодом вже поміряли температуру, вона виявилася підвищеною - 37,5", – розповів Андрій.

До вечора чоловіки помістили в палату і викликали швидку з Івано-Франківська, які, за словами чоловіка, діяли більш професійно: його зустріли в захисних костюмах і ізолювали.

Там пацієнту зробили тест на коронавируса. Результат йому озвучили в телефонному режимі 17 березня, які показали, що у Марунчака грип А. Потім його виписали з лікарні.

Директор Галицької лікарні заявив, що допомогу надали відповідно до інструкції, проте він визнав, що реакція в перші хвилини могла бути неправильною. не могла бути шокової для медиків

"Можливо, з огляду на ту ситуацію в цілому в світі, такий випадок стався у нас вперше і можливо психологічно медперсонал не був готовий до цього, і в перші кілька хвилин реакція була неправильна. Але йому допомогу надали", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що мати одного з померлих від коронавируса звинуватила лікарів у халатності.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал