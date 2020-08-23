На Хортиці з розмахом відзначили День Державного прапора. Вражаючі фото

У неділю, 23 серпня, на острові Хортиця розгорнуто 100-метровий прапор України.

Як повідомляється на офіційному сайті Запорізької облдержадміністрації, захід відбувся біля Музею історії запорозького козацтва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також Державний прапор урочисто підняли на Хортиці на одному з найвищих флагштоків в Україні.

До урочистої церемонії підняття прапора приєдналися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, прапороносці, активісти, молодь.

Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання захисників, що віддали своє життя за Україну.

Свято завершилося виступом військового оркестру Нацгвардії, який виконав українські музичні композиції.

Цього року святкування на острові Хортиця Дня Державного прапора пройшло з урахуванням карантинних вимог та з меншою ніж звичайно кількістю учасників.

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zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

zoda.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський із відомими українцями привітав із Днем Державного прапора.

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