На Хортиці виявили унікальне поховання скіфського воїна. Фото

На Хортиці археологи виявили поховання скіфського воїна, яке було проведено майже 2500 років тому. Це стало першою, починаючи з 1992-го, знахідкою не пограбованого скіфського поховання на острові поблизу Запоріжжя.

Такі результати цьогорічної археологічної експедиції 14 листопада презентували ЗМІ представники Національного заповідника "Хортиця". Про це пише "Радіо Свобода".

"Зазвичай 90% таких поховань були пограбовані ще в давнину. Ми також, коли копали, побачили вхід грабіжників, але з якоїсь причини вони до нього не дійшли і все залишилося незачепленим. Дуже добра збереженість кісток, можна зробити велику кількість антропологічних та інших аналізів. З наукової точки зору, це дуже велика вдача", – поділився враженнями провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи заповідника, керівник експедиції Дмитро Никоненко.

Зазначається, що в катакомбі – імпровізованій підземній будівлі, яка сягає майже трьох метрів у глибину, поховано 40-річного чоловіка. Для свого часу він мав досить високий зріст – приблизно 180 сантиметрів. Також у небіжчика добра збереженість зубів, тож, як пояснюють археологи, ця людина добре харчувалася. Біля скіфа знайдено шкіряний і оздоблений залізом колчан зі стрілами, а це вказує, що він був воїном.

На Хортиці знайшли вціліле поховання скіфського воїна

Археологи підкреслюють, що поховання також супроводжувалося жертовною їжею – поряд лежав залізний ніж із кістяним руків’ям. Тоді як вхід до катакомби з похованням скіфа було збудовано з великої кількості каміння, окреме з яких важить до 200 кілограмів. Історики вважають, що це свідчить про непересічний статус небіжчика у тодішньому суспільстві.

Гробниці скіфського воїна майже 2,5 року

Никоненко зазначив, що такі знахідки свідчать про те, що у той час Хортиця була місцем, де проживало багато скіфів, а сам острів мав важливе значення, оскільки тут була переправа з одного берега Дніпра на інший. Робота цьогорічної археологічної експедиції тривала майже два місяці. Місце знахідки планують музеєфікувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на околиці селища Самарівка Дніпропетровської області археологи Дніпропетровського національного історичного музею знайшли залишки старовинного міста 18 століття. На місці поселення вчені виявили характерну кераміку, ліпнину та кістки.