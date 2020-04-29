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29 квітня • оновлено в 08:47
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На Хмельницькій АЕС трапився спалах COVID-19: коронавірус принесла дружина священика

1.2т
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У місті Нетішин Хмельницької області зареєстрували дев’ять випадків зараження коронавірусом, "розносником" якого стала дружина священника УПЦ МП, котра працювала прибиральницею на Хмельницькій АЕС.

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Про це в інтерв'ю сайту "Є" розповів міський голова Олександр Супрунюк. На своїй сторінці у Facebook він також повідомив, що у зв’язку з масовим спалахом COVID-19 звернувся до правоохоронних органів.

"Я вже підписав на СБУ і поліцію заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема була зі священниками Московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка", – заявив він.

У місті Нетішин, у якому працює Хмельницька АЕС, зафіксували спалах коронавірусу

У місті Нетішин, у якому працює Хмельницька АЕС, зафіксували спалах коронавірусу

Супрунюк також підкреслив, що додав до заяви скриншоти повідомлень, де священнослужителі МП заявляють, нібито хвороба повсюди, тому її треба ігнорувати й ходити до церкви.

"Зараз усі контакти, які є, пов’язані із церквою Московського патріархату, крім першого випадку. Хоча ця жінка привезла хворобу із Шумського району, де вона вже захворіла і є підозра, що у Почаєвській лаврі", – зазначив мер Нетішина.

Він ще раз наголосив, що дії священників неадекватні, адже всі вони підписували документ, де вказували, що зобов’язуються недопустити масових скупчень людей у храмах. Однак свідомо проігнорували зобов’язання, що, переконаний чиновник, і це є підставою для кримінального правопорушення.

Міський голова додав, що інфікування уже вплинуло на роботу Хмельницької АЕС, яка розташована в місті.

"Хоча персонал був ізольований, але "прийшло з неочікуваного боку". Зараз усі працівники обстежуються і якщо буде поширення інфекції, це дуже реально, і АЕС до цього уже готова, буде переведено на казармений режим роботи. Тобто ні звідти, ні туди ніхто не в'їжджатиме і не виїжджатиме. Весь персонал буде на місці цілодобово", – підсумував Супрунюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місто Каховка Херсонської області з 29 квітня закривається на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Херсон
Тег
УПЦ МП
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