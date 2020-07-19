На Хмельниччині водій з "рекордним" рівнем алкоголю в крові збив школярку
У місті Старокостянтинів Хмельницької області нетверезий водій збив школярку.
Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, у результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення районної лікарні. ДТП трапилася 17 липня.
"33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Seat Ibiza, допустив наїзд на 14-річну дівчинку, яка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці за допомогою "Драгера" перевірили водія на стан алкогольного сп’яніння. Прилад показав 1,78 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
зараз в Україні пияцтво за кермом карається штрафом 17-34 тис. грн і 51 тис. грн у разі повторного порушення.
Після трагічної ДТП під Києвом народні депутати все ж підтримали у першому читанні законопроєкт №2695 про посилення відповідальності водіїв за водіння у нетверезому стані і перевищення швидкості.
Однак новий документ не підвищує штрафи за п'яне водіння, а тільки додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб і позбавляти прав терміном від 3 до 10 років.