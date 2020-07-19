На Хмельниччині водій з "рекордним" рівнем алкоголю в крові збив школярку

У місті Старокостянтинів Хмельницької області нетверезий водій збив школярку.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, у результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення районної лікарні. ДТП трапилася 17 липня.

"33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Seat Ibiza, допустив наїзд на 14-річну дівчинку, яка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці за допомогою "Драгера" перевірили водія на стан алкогольного сп’яніння. Прилад показав 1,78 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водій Seat Ibiza збив 14-річну дівчинку hm.npu.gov.ua

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